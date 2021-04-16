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Минск рассчитывает до конца июня получить второй транш российского кредита на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов не стал отвечать на вопрос относительно переговоров о возможности новых заимствований от России

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает до конца июня получить второй транш российского кредита в размере $500 млн. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня (поступит второй транш кредита РФ - прим. ТАСС)", - отметил глава белорусского Минфина.

Селиверстов не стал отвечать на вопрос относительно переговоров о возможности новых заимствований от РФ. "Я бы не озвучивал", - сказал белорусский министр.

Соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря. Минфин ожидает второй транш российского кредита в первом полугодии 2021 года. Ранее Селиверстов сообщил, что белорусская сторона заинтересована в новых российских кредитах на инфраструктурные проекты и прорабатывает этот вопрос.

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