Чернышенко поручил создать модель совместного финансирования строительства кампусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение Минобрнауки РФ разработать модель финансирования строительства университетских кампусов с помощью бизнеса. Об этом он сообщил на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня в полпредстве Уральского федерального округа.

"Поручение такое будет Минобрнауке - разработать модель государственного финансирования, когда региональный субъектовый вуз находит финансовых партнеров, которые готовы внести сумму, <...> в ваш эндаумент (целевой фонд), а мы со своей стороны будем искать федеральные деньги, чтобы вам найти и профинансировать часть в создании инфраструктуры. Тогда это будет по-честному", - сказал Чернышенко.

На совещании губернаторы Уральского федерального округа представили вице-премьеру проекты строительства кампусов в регионах. Как подчеркнул Чернышенко, предложение вложиться в эндаумент Уральского федерального университета в Екатеринбурге для строительства кампуса выразил глава ТМК Дмитрий Пумпянский. "Если эта инициатива будет поддержана и рассмотрена со всех сторон, тогда Валерий Николаевич (Фальков, глава Минобрнауки - прим. ТАСС) будет изыскивать эти средства в рамках текущих ассигнований. Мне кажется, такая модель перспективна", - пояснил Чернышенко.