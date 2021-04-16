Датасеты Росатома для обучения AI включили в Реестр российского ПО

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Отраслевой реестр датасетов, созданный "Росэнергоатомом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) совместно с частным учреждением по цифровизации атомной отрасли "Цифрум" (входит в Росатом) для обучения искусственного интеллекта (AI), включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО). Об этом говорится в сообщении концерна.

"Это уже наша третья информационная система, включенная в Реестр российского ПО. Регистрация в реестре дает нам дополнительные возможности для участия в программах импортозамещения других государственных организаций. ИТ-рынок в России сейчас активно растет, формируется здоровая конкурентная среда, в которой мы готовы занять свою нишу", - приводятся в сообщении слова директора департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна "Росэнергоатом" Олега Шальнова.

Информационная система "Отраслевой реестр датасетов" осуществляет поддержку полного цикла работы с датасетами и реализует возможность их повторного применения на разных проектах. Система позволяет существенно сократить время и трудозатраты на подготовку данных для создания новых моделей, а также решает важную задачу безопасного использования искусственного интеллекта на предприятиях отрасли.

Датасет - это совокупность данных в терминах задач машинного обучения и их описания. Паспорт датасета содержит информацию о его содержании, владельце и цели использования, а также позволяет оценить его применимость для решения задач потребителя, определить способы загрузки и варианты последующего использования.

Как сообщалось, этот проект реализован в рамках программы Росатома "Сквозные цифровые технологии и управление данными" и направлен на создание единой платформы для отраслевого реестра датасетов, моделей машинного обучения, методологий решения типовых задач в области искусственного интеллекта. Реализация проекта также решает задачу безопасного использования искусственного интеллекта на предприятиях атомной отрасли.