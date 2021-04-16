СМИ: производство "Спутника V" может начаться в Португалии

МАДРИД, 16 апреля. /ТАСС/. Компания Hikma может начать производство российской вакцины "Спутник V" или некоторых ее компонентов на своем заводе в Синтре (Португалия). Как утверждает в пятницу газета Publico , мэр города Кашкайш Карлуш Каррейраш выступил посредником между РФПИ и правительством Португалии, также пригласив к участию в сотрудничестве компанию.

По данным издания, глава подразделения по инъекционным препаратам Hikma Рияд Мишлави подтвердил, что компания готова "помочь Португалии, если на то будет воля правительства страны, и она получит соответствующие лицензии" от португальского медрегулятора на производство вакцины.

Премьер-министр страны Антониу Кошта напомнил о том факте, что российская вакцина пока еще не одобрена со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), указывает газета.

Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет". EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.