Минфин упростит процедуру имущественного взноса РФ в некоммерческие организации

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минфин исключит необходимость проведения оценки имущественного взноса РФ в некоммерческие организации, сообщается на сайте Минфина.

"Минфин России разработал законопроект, исключающий необходимость проведения оценки имущества, которое безвозмездно передается в качестве взноса Российской Федерации в некоммерческие организации", - говорится в материалах министерства.

По данным Минфина, сейчас при безвозмездной передаче госкорпорациям, госкомпании и публично-правовым компаниям федерального имущества необходима его обязательная оценка, а услуги по ее проведению оплачиваются за счет средств федерального бюджета. "При этом такой взнос не является приватизацией. Учитывая этот факт, расходы федерального бюджета на проведение оценочных мероприятий являются необоснованными. Кроме того, проведение оценочных мероприятий требует временных затрат, в том числе на закупку услуг по оценке имущества", - указывают в ведомстве.

По словам директора департамента имущественных отношений Минфина Андрея Воронцова, отмена оценки взноса ускорит процедуры по сокращению участия РФ в госкомпаниях. "Наше предложение по отмене оценки позволит исключить расходы федерального бюджета и ускорит процедуры по сокращению участия Российской Федерации в госкомпаниях, акции или доли которых находятся в федеральной собственности. Также это ускорит процедуры по реорганизации и ликвидации федеральных унитарных предприятий", - приводятся в материалах Минфина слова Воронцова.

Предполагается, что передача будет осуществляться по цене, определенной исходя из кадастровой стоимости недвижимости или исходя из балансовой стоимости имущества, а в отношении акций акционерных обществ - по их номинальной стоимости.