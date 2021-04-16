Мантуров задекларировал наибольший доход в 2020 году среди всех членов кабмина

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Наибольший доход среди членов правительства задекларировал по итогам 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший 740 млн 413 тыс. 415 рублей и 65 копеек. Это следует из сведений о доходах, расходах и имуществе чиновников, сообщает в пятницу пресс-служба правительства России.

Годом ранее Мантуров, также занимавший первое место по доходам, задекларировал 586 млн 22 тыс. 58 рублей и 14 копеек. Таким образом, его доход в 2020 году вырос более чем на 154 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, по закону РФ Мантуров при переходе на госслужбу продал часть активов, а другую передал в доверительное управление компании "Сбер управление активами". "Участия в управлении этими активами министр не принимает, этот доход является пассивным", - сказали в министерстве.

Новые лица правительства

В прошлом ноябре в составе кабинете министров произошли изменения: были назначены новые руководители Минвостокразвития, Минприроды, Минстроя, Минтранса и Минэнерго России. Александр Новак, который ранее возглавлял Минэнерго, стал еще одним, десятым вице-премьером.

Большинство новых министров вошло в число самых обеспеченных членов правительства по итогам 2020 года. Так, глава Минтранса Виталий Савельев, который ранее возглавлял "Аэрофлот", занял второе место по доходам, задекларировав 359,43 млн рублей.

На третьем месте - экс-глава "Русгидро" Николай Шульгинов, который сейчас занимает должность министра энергетики России. Его доход за 2020 год составил 201,69 млн рублей. "Основная часть дохода, полученного Николаем Григорьевичем Шульгиновым в 2020 году, относится к доходу по основному месту работы (до 10 ноября 2020 года) - ПАО "Русгидро" и включает в себя оплату труда по трудовому договору и компенсацию за неиспользованные отпуска", - пояснили ТАСС в Минэнерго.

Среди других членов кабмина с наибольшим уровнем дохода по итогам 2020 года - вице-премьер Дмитрий Чернышенко (142,72 млн рублей) и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (133,11 млн рублей). Годом ранее они также входили в число самых обеспеченных: доход Чернышенко в 2019 году составлял более 432,32 млн рублей, Патрушева - 156,95 млн рублей. Сокращение доходов Чернышенко связано с тем, что он перешел на госслужбу, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Там подчеркнули, что большая часть дохода из задекларированных средств - это деньги, полученные в начале 2020 года на прежних местах работы в структурах "Газпрома".

В числе лидеров по доходам также новые главы Минвостокразвития и Минстроя России - Алексей Чекунков (82,09 млн рублей) и Ирек Файзуллин (73,21 млн рублей). Чекунков ранее возглавлял Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а Файзуллин был первым заместителем министра строительства России. Ставший вице-премьером Новак задекларировал по итогам 2020 года 43,84 млн рублей. Годом ранее он заработал в полтора раза меньше - 27,05 млн рублей.

Кто заработал меньше всего

Меньше всех среди действующих членов правительства в 2020 году заработала глава Минкультуры Ольга Любимова. В декларации за прошлый год у нее значится доход чуть более 9 млн рублей. Вторую с конца строчку занимает министр просвещения Сергей Кравцов. Его доход в 2020 году составил 9,46 млн рублей. Годом ранее Кравцов, до января 2020 года возглавлявший Рособрнадзор, декларировал доход порядка 2,6 млн рублей.

На третьем с конца месте по доходам за 2020 год находится глава МЧС Евгений Зиничев. Согласно декларации, его доход за 2020 год составил 9,98 млн рублей, что на 1,97 млн больше, чем в предыдущем году.

Глава Минспорта Олега Матыцина, который занимает пост министра с января 2020 года, за прошлый год заработал 12,14 млн рублей. При этом в декларации за 2019 год у него значился доход в 934,73 тыс. (это в среднем около 78 тыс. рублей в месяц).