Костин считает, что иностранные инвесторы не покинут российский рынок из-за санкций США

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Иностранные инвесторы не уйдут с российского рынка, несмотря на новые санкции США против РФ. Такое мнение выразил в пятницу глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Я думаю, что западные инвесторы не уйдут. Сегодня доходность американских облигаций полтора процента, в Европе вообще отрицательная доходность, а российский рынок дает возможность получать порядка семи процентов, даже чуть выше. Поэтому я думаю, что иностранные инвесторы не уйдут с рынка. Я думаю, что они будут использовать любую возможность, чтобы остаться на этом рынке", - сказал он.

По мнению Костина, российские банки смогут заменить иностранных инвесторов. "Это абсолютно возможно. Это наш рынок, мы его хорошо знаем. Поэтому рисков больших мы не видим, наша система государственных финансов очень стабильная", - отметил глава ВТБ.

Ранее сообщалось, что Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках, принимая во внимание введение властями США ограничений для инвесторов на операции с госбумагами РФ. Ранее министерство финансов США объявило, что вводит санкции на ряд определенных операций с российским суверенным долгом.