Мишустин заработал в 2020 году почти 20 млн рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в 2020 году 19 млн 853 тыс. рублей. Как сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина, такой доход указан в декларации о доходах, расходах и имуществе главы правительства.

"Эта сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые председатель правительства РФ заработал ранее", - пояснили в пресс-службе. В декларации за 2019 год, когда Мишустин еще был главой Федеральной налоговой службы, он указывал чуть меньший доход - 18,2 млн рублей.

В кабмине напомнили, что до перехода на государственную службу в 2010 году Мишустин в течение нескольких лет работал в бизнесе. "Возглавив Федеральную налоговую службу, он передал принадлежащие ему активы в управление жене", - говорится в сообщении.

Доход супруги Мишустина в 2020 году составил 63,9 млн рублей, тогда как годом ранее эта сумма составляла 54,8 млн рублей. Как пояснили в кабмине, в общий объем вошли доходы от депозитных вкладов в банках.

Согласно опубликованному документу, у Мишустина в собственности, как и годом ранее, нет объектов недвижимости, но вместе с женой и сыном он пользуется квартирой общей площадью 141,6 кв. м., которая находится в России. Кроме того, в пользовании у семьи премьер-министра находятся жилой дом площадью 861,2 кв. м. и земельный участок в 5 500 кв. м., также находящиеся в РФ.

Автомобили в декларации Мишустина не указаны. Его супруга владеет машиной Ford Kuga.