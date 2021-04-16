Санду попросила власти России продлить льготный режим для молдавских товаров

КИШИНЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду направила руководству России запрос о продлении льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта.

"Несколько недель назад направила российской стороне запрос о продлении беспошлинного ввоза для некоторых видов молдавской сельхозпродукции", - цитируется ее выступление на прошедшей в пятницу встрече с представителями ассоциаций агропродовольственного сектора.

Как сообщается на сайте главы государства, Санду подчеркнула, что также намерена продвигать молдавские продукты на рынок Европейского союза и вести переговоры о более высоких экспортных квотах для некоторых типов товаров, в частности сельскохозяйственных.

Решение Москвы ввести льготный режим для молдавских фруктов, вина и консервированной продукции, стало результатом договоренностей президента России Владимира Путина и бывшего в тот момент главой Молдавии Игоря Додона в 2018 году. Тогда были отменены пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, каждые полгода это решение продлевалось. По данным Кишинева, эти льготы позволяли экономить молдавским производителям до €25 млн в год. В последний раз о его продлении до 31 марта Додон договорился в декабре прошлого года в результате проведенных в Москве встреч с официальными лицами РФ.