ВЭБ привлек более 170 млн рублей для реализации проектов социального воздействия

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в качестве оператора проектов социального воздействия привлек для реализации четырех таких проектов инвестиции на общую сумму более 170 млн рублей. Об этом на Красноярском экономическом форуме заявил управляющий директор ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"С 2019 года в России запущены четыре проекта социального воздействия в сфере образования, здравоохранения и два - в сфере социального обслуживания. Объем инвестиций составил более 170 млн рублей. В мире же за 11 лет реализации запущено 206 проектов на сумму более $450 млн", - сказал он.

Алашкевич добавил, что ВЭБ планирует изучить долгосрочный экономический и социальный эффект от реализации таких проектов на основе мирового опыта. Кроме того, совместно с экспертным сообществом госкорпорация планирует создать новую методологию оценки рисков для такого рода проектов.

Проекты социального воздействия (SIB - social impact bond - облигации социального воздействия) - это финансовый инструмент, подразумевающий многосторонний контракт между государством, инвестором (организатором) и исполнителем социальной услуги, где оплата осуществляется только после достижения социального эффекта. ВЭБ.РФ выполняет функцию оператора проектов социального воздействия в рамках их пилотной апробации до 2024 года.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.