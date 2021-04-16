Минэнерго концептуально поддержало идею о возможном временном ограничении экспорта бензина

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики поддержало предложение о возможном введении временных ограничений на экспорт бензина. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минэнерго концептуально поддерживает введение временных ограничений на экспорт бензина", - отмечает министерство.

Заместитель вице-премьера Александр Новак в пятницу сообщил журналистам, что для стабилизации ситуации на внутрироссийском рынке в правительстве обсуждается введение ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов.

В свою очередь замглавы ФАС Виталий Королев в пятницу заявлял, что введение ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке России является крайней мерой. По словам Королева, среди дальнейших мер по регулированию топливного рынка можно рассмотреть целесообразность введения сезонных коэффициентов к объему продаж на бирже.

Идея ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов звучит часто в ситуации нестабильности на внутреннем рынке топлива. Так, в 2018 году российское правительство грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны.

Дестабилизация ситуации происходит, как правило, на фоне роста экспортной альтернативы, когда цены на нефтепродукты за рубежом выше, чем на внутреннем рынке. Цены на бензин в России растут с конца 2020 года, но в марте 2021 года правительство уже приняло ряд мер, в результате которых запасы топлива в стране удалось нарастить выше нормы уже к концу апреля. Кроме того, Минфин и Минэнерго скорректировали формулу демпфера, по которому компенсации нефтяникам за сдерживание цен на топливо будут увеличены.