Набиуллина заработала 35,9 млн рублей за 2020 год

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2020 году, согласно поданной налоговой декларации, практически не увеличился по сравнению с 2019 годом. Она задекларировала 35,9 млн рублей, следует из материалов регулятора.

Супруг Набиуллиной - ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, согласно данным на сайте ЦБ, сократил доходы на 6% - до 44,6 млн рублей.

Самый высокий доход среди руководителей Банка России по итогам 2020 года задекларировал зампред Михаил Алексеев, который пришел в ЦБ в лишь в прошлом году. Его доход составил 112,8 млн рублей.

Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, доход которой два года подряд был самым высоким в ЦБ, указала в декларации 78,2 млн рублей - на 2% больше, чем годом ранее.