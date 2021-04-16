Армения готова наладить у себя производство 100 тыс. доз вакцины "Спутник V" в месяц

ЕРЕВАН, 16 апреля. /ТАСС/. Армения ведет переговоры с Россией о налаживании на ее территории производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и заявляет о готовности выпускать до 100 тыс. доз препарата в месяц. Об этом сообщил в пятницу в ходе видеомоста Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

"Я знаю, что эти обсуждения ведутся с декабря прошлого года и продолжаются до сих пор. Насколько мне известно, Армения готова предоставить платформу для производства примерно 100 тысяч доз в месяц. Надеюсь, что эти переговоры скоро закончатся", - приводит слова Камаляна агентство Арменпресс.

Ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что Москва и Ереван достигли договоренности о приобретении республикой 1 млн доз "Спутника". О том, что страна нуждается в таком количестве российской вакцины сообщил премьер-министр Никол Пашинян в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

15 тыс. доз этого уже препарата прибыли в Армению 8 апреля. Власти заявили, что им будут прививать медработников, людей с хроническими заболеваниями, сотрудников и клиентов социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. Ранее Россия уже отправляла в Армению небольшую партию вакцины, что позволило 11 марта начать прививать медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Для иммунизации населения в Армении также применяют препарат AstraZeneca, первая партия из 24 тыс. доз которого поступила в страну в рамках программы COVAX 28 марта. 13 апреля началась вакцинация ею граждан старше 55 лет с хроническими заболеваниями и медработников.

Ситуация с распространением коронавируса в республике продолжает оставаться напряженной. Ежедневно фиксируется по несколько сотен новых случаев инфицирования, а нередко суточный прирост превышает 1 тыс. По последним данным, общее число заразившихся в Армении достигло 207 103 (примерно 7% населения), от вызванных инфекцией осложнений скончались 3 835 человек. С 11 сентября 2020 года в стране введен карантин, действует масочный режим, однако работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт.