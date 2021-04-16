Силуанов уверен, что Россия сможет в 2021 году выйти на внешний рынок займов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность, что Россия сможет в 2021 году выйти на внешний рынок займов.

"Уверен, что мы в этом году сможем выйти на внешние рынки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу. Силуанов добавил, что заимствования в 2021 году будут осуществляться, скорее всего, в евро. "Посмотрим, будем искать соответствующее окно возможностей", - отметил он.

Глава Минфина РФ также сообщил, что министерство на этой неделе осуществило наибольший объем заимствований на финансовом рынке. "Большой спрос, большой интерес наших финансовых институтов к ценным бумагам Минфина", - подчеркнул министр.

Силуанов также рассказал, что доля иностранных инвесторов в российских облигациях федерального займа (ОФЗ) на сегодняшний день составляет чуть менее 20%. "Доля иностранцев в прошлые годы варьировалась около трети всего объема держателей наших бумаг. Сегодня это чуть мене 20%", - сказал он. Силуанов добавил, что в дальнейшем доля иностранных инвесторов может снижаться. "Если эта доля будет и дальше сокращаться, я не вижу существенных рисков для того, чтобы мы обеспечивали необходимый объем привлечения", - отметил глава Минфина.