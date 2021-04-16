Жириновский задекларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Госдуме

МОСКВЫ, 16 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский задекларировал доход за 2020 год в размере 39 млн 39 тысяч рублей, что стало самой большой цифрой среди руководителей фракций Госдумы. Об этом свидетельствуют декларации о доходах и имуществе парламентариев за 2020 год, размещенные в пятницу на официальном сайте нижней палаты.

Согласно декларации, доход Жириновского в 2020 году составил почти на 7 млн больше суммы его дохода за 2019 год - 22,4 млн руб. В его собственности - квартира площадью 38,8 кв. м. Также в безвозмездном пользовании у политика находится квартира площадью 436,3 кв. м. При этом в документе больше не указан автомобиль "Лада" 212140 ("Нива").

Доходы лидеров других фракций остались примерно на том же уровне, что и в 2019 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в 2020 году заработал 7,58 млн руб. (7,9 млн руб. в 2019 году), руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов - 5,7 млн руб. (5,5 млн руб. в 2019 году), а глава справороссов Сергей Миронов - почти 5,2 млн руб. (4,3 млн руб. в 2019 году).