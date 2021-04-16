Иностранную недвижимость задекларировали 12 депутатов Госдумы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Владение зарубежной недвижимостью задекларировали 12 депутатов Госдумы. Об этом свидетельствуют декларации о доходах и имуществе членов нижней палаты за 2020 год, размещенные в пятницу на официальном сайте Госдумы.

Наиболее популярной страной для приобретения недвижимости у парламентариев остается Испания. Квартиры, либо же участки или жилые дома там имеют депутаты Андрей Барышев, Александр Брыксин, Валерий Газзаев, Константин Затулин, Аркадий Пономарев.

Депутат Владимир Блоцкий задекларировал жилой дом в Великобритании площадью 312 кв. м. и земельный участок. У Татьяны Кривенко и Владислава Третьяка в собственности квартиры в Латвии, у Юрия Олейникова - недвижимость в Болгарии.

Кроме этого Сергей Крючек задекларировал квартиру на Украине, Отари Аршбе принадлежит доля в квартире в Грузии. Рифату Шайхутдинову принадлежит хутор в Финляндии.

По сравнению с 2012 годом число депутатов, имеющих недвижимость за рубежом, не изменилось.