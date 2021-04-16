Международный форум "Арктика - территория диалога" пройдет весной 2022 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Шестой международный арктический форум "Арктика - территория диалога" состоится в конце марта - начале апреля 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

"Оргкомитет по подготовке и проведению Шестого международного арктического форума "Арктика - территория диалога" определил, что форум состоится в конце марта - начале апреля 2022 года в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении.

Кроме того, в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах и высокой актуальностью арктической повестки мероприятие будет проходить два года подряд - в 2022 и 2023 годах. Организатором форума выступит Фонд Росконгресс.

"К России переходит пост председателя в Арктическом совете, Российская Федерация сегодня лидирует в целом ряде направлений, связанных с освоением Арктики. Развитие Северного морского пути, наука и технологии, охрана окружающей среды, вопросы обороны и безопасности, освоение арктических месторождений - это неполный перечень тех направлений, в которых ведут работу российские специалисты. Международный арктический форум - еще одна площадка для того, чтобы рассказать о российских достижениях, обсудить с международным экспертным сообществом актуальные вопросы освоения арктических территорий, развития портовой инфраструктуры, охраны окружающей среды, повышения качества жизни людей", - цитирует пресс-служба вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

"В период председательства Российской Федерации в Арктическом совете проведение форума "Арктика - территория диалога" имеет особую практическую значимость в решении ключевых вопросов арктических территорий. Форум традиционно дает мощный дополнительный импульс для развития экономики региона и является важным событием международной арктической повестки. Мы решили провести мероприятие весной, этот временной период имеет особую значимость для коренных народов Севера - окончание полярной ночи и начало очередного годового цикла", - приводит пресс-служба слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.

О форуме

Пятый международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проходил в Санкт-Петербурге 9-10 апреля 2019 года, форум был посвящен теме "Арктика. Океан возможностей". Организатором форума стал Фонд Росконгресс.