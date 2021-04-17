Титов предложил Минпромторгу разослать в регионы единые рекомендации по регулированию НТО

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо статс-секретарю - заместителю министра промышленности и торговли РФ Виктору Евтухову с предложением разослать в регионы единые рекомендации по регулированию работы ларьков, киосков и других нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе омбудсмена, копия письма имеется в распоряжении агентства.

В конце января правительство РФ рекомендовало регионам РФ оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами мест для размещения НТО, продлевать договоры на размещение НТО без проведения торгов.

"Между тем в Госдуме уже третий год лежит проект федерального закона о нестационарной торговле, который разрабатывался вместе с Минпромторгом. Его первое чтение ориентировочно намечено на май. В законопроект внесены четкие и недвусмысленные формулировки, которые в случае принятия могли бы устранить большую долю разногласий между бизнесом и местными администрациями, придать их отношениям большую устойчивость. Именно поэтому мы предлагаем взять их на вооружение при разработке региональных и муниципальных актов, которые принимаются в соответствии с указанным распоряжением правительства", - отметил Титов.

Он напомнил, что это предложение уже было поддержано министерством на деловых конференциях в октябре и декабре 2020 года.

Бизнес-омбудсмен в письме Евтухову обозначил положения из указанных рекомендаций. Так, рекомендовано заключать договоры, "предусматривающие передачу во владение и пользование НТО, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не менее чем на пять лет". До окончания срока действия договоров - не менять требования к внешнему виду нестационарных и мобильных торговых объектов. Если размещение НТО препятствует проведению ремонтных, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, такой объект "подлежит временному перемещению за счет средств лиц, осуществляющих такие работы, с последующим возвратом на ранее занимаемое место".

Изменение существенных условий договора на размещение не допускается, за исключением случая предоставления компенсационного места. Кроме того, хозяйствующим субъектам возмещается реальный ущерб, причиненный расторжением договора по ряду оснований. При исключении места НТО из схемы размещения торговых объектов их собственникам также возмещаются убытки либо предоставляется компенсационное место.