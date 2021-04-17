В МЭР сообщили об участии Калининградской области в отработке низкоуглеродного развития

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Калининградская область вслед за Сахалином станет пилотным регионом по отработке технологий низкоуглеродного развития, сокращения выбросов парниковых газов. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам совещания в Светлогорске по развитию альтернативной энергетики.

"Тема низкоуглеродного развития включает в себя массу вопросов, начиная от вопросов науки, поглощающей способности наших лесов, нашей экономической политики. Нам здесь очень важно двигаться вместе с регионами, потому что только эффективные региональные команды могут собрать во взаимодействие сложные вопросы федеральных структур. Калининградская область, которая обладает огромным потенциалом, уникальным положением, мощностями энергетическими и, главное, эффективной командой. Важно, чтобы на территории Калининградской области как раз был этот пилотный полигон по отработке разных технологий", - сказал министр.

Решетников отметил, на территории области могут развиваться конкретные проекты в этой сфере. Это, в частности, может быть проект холдинга "Автотор", которые планирует развивать в области производство электромобилей, проекты по выработке водорода за счет незадействованных энергетических мощностей, которые могут высвободиться в случае разрыва энергетического кольца БРЭЛЛ, развитие карбонового полигона на территории региона.

"Мы вышли с такой инициативой. Сахалин был первым регионом, который вышел с такой инициативой. Но у Калининграда есть ряд своих особенностей и ряд преимуществ, которые можно было бы использовать", - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. "Наш экспорт - мы ориентируемся на 45% на Европейский союз и понятно, что то новое регулирование [по парниковым выбросам], которое вводится на уровне ЕС, оно нас волнует. Поэтому очень важно, чтобы мы и азиатские технологии учета могли применять, и европейские, чтобы иметь возможность смотреть в обе стороны. Чтобы новые виды регулирования не ограничивали наши экономические возможности", - пояснил он.

Как сообщалось, в январе правительство утвердило "дорожную карту" по реализации эксперимента на территории Сахалинской области, согласно которой планируется впервые в России создать систему торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году. Согласно документу, на уровне субъекта будет проведена инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, установлена квота по выбросам парниковых газов регулируемых организаций, а также введена более широкая обязательная углеродная отчетность. В ВЭБ.РФ считают, что внедрение системы торговли углеродными единицами в Сахалинской области - это важнейший шаг на пути низкоуглеродного развития, особенно в свете планов ряда европейских стран по введению трансграничного углеродного регулирования.