В Калифорнии от четырех компаний требуют до $50 млрд по делу об опиоидном кризисе

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Власти ряда округов и городов Калифорнии добиваются выплаты в размере до $50 млрд от четырех крупных производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов в США, их обвиняют в создании предпосылок в стране для роста числа лиц, принимающих опиоидные препараты. Разбирательство данного дела по существу начнется 19 апреля, сообщило в пятницу агентство Reuters.

В роли ответчиков выступают компании Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals, Endo Pharmaceuticals и Allergan. Разбирательство будет проходить в режиме видеоконференции в Верховном суде округа Ориндж в южной части Калифорнии.

В рамках указанного дела компании, которые выступают в роли ответчиков, в частности, обвиняются в том, что они не предприняли достаточных мер, чтобы уведомить покупателей о том, как легко вырабатывается привыкание к произведенным или проданным ими опиоидным препаратам, к какому вреду для здоровья это может привести. По мнению истцов, это одна из причин роста числа передозировок с летальным исходом в стране.

Согласно оценкам агентства, если компании признают виновными, то их могут обязать выплатить суммарно до $50 млрд в виде штрафов и компенсаций. Предполагается, что часть средств могут направить на различные общественные программы.

В последние годы в США были поданы тысячи исков к целому ряду работающих в стране крупных компаний, занимающихся производством или продажей медицинских препаратов. В роли истцов выступили частные лица, представители городов, округов и штатов, а также различные общественные организации. Компании были обвинены в том, что они в той или иной степени несут ответственность за так называемый опиоидный кризис в США, из-за которого за последние 20 лет погибли, предположительно, не менее 500 тыс. человек среди прочего от передозировок. В ряде случаев компании уже были вынуждены выплатить сотни миллионов долларов.