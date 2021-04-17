В ВШЭ полагают, что спрос на цифровые технологии в ТЭК к 2030 году вырастет в 13,5 раза

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спрос российского топливно-энергетического комплекса на передовые цифровые технологии к 2030 году может вырасти в 13,5 раза - до 413,8 млрд рублей. Это делает отрасль одним из лидеров трансформации в рамках так называемой четвертой технологической революции, говорится в исследовании Высшей школы экономики (есть в распоряжении ТАСС), подготовленном к Апрельской международной научной конференции.

Согласно оценке экспертов ВШЭ, спрос ТЭК на передовые цифровые технологии в 2020 году составил 30,7 млрд рублей. Среди наиболее востребованных из них в будущем - искусственный интеллект, системы распределенного реестра и новые производственные технологии, технологии беспроводной связи.

Как подсчитали эксперты, к 2030 году спрос со стороны ТЭК на нейротехнологии и искусственный интеллект вырастет в 17 раз - до 130 млрд рублей, на системы распределенного реестра - в 52 раза, до 108,4 млрд рублей, на новые производственные технологии - в 11 раз, до 81,6 млрд рублей.

Для ТЭК цифровая трансформация - "ключевой инструмент повышения эффективности в условиях быстро меняющегося рынка, растущей конкуренции и ужесточения экологических требований", отмечается в исследовании.

Цифровая трансформация обеспечит дополнительный рост производительности труда в ТЭК на 13,38% до 2030 года.

Первые шаги

Для самой отрасли ТЭК цифровизация уже не является новым явлением. Авторы исследования указывают, что мировые и российские компании уже применяют для разведки различных видов ископаемых энергоресурсов технологии виртуальных поисковых и разведочных работ, дистанционного зондирования земли и новые геоинформационные системы на основе 3D моделирования. К примеру, "Газпром нефть" реализует проект "цифрового месторождения" и внедряет блокчейн-платформу для моментальной оплаты авиазаправки.

В угольной отрасли также идет внедрение "цифровых двойников" шахт и карьеров, внедрение инфраструктуры коммуникаций и обработки данных удаленного мониторинга. "В электроэнергетике цифровая трансформация направлена на повышение надежности электроснабжения, ограничение роста цен на электроэнергию, а также развитие новых форматов (сервисов) взаимодействия с потребителями", - добавляется в исследовании. Основой трансформации сегмента становятся "умные" сети, увязывающие "цифровые подстанции", интеллектуальные счетчики, децентрализованные сети "чистых" источников энергии.

Согласно уже принятым в России документам стратегического планирования, основные приоритеты государства включают создание универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов.

"Цифровые помехи"

К основным барьерам цифровой трансформации ТЭК в России во ВШЭ относят: неготовность единой национальной системы координации цифровой трансформации; отсутствие возможности внутриотраслевого и межотраслевого сбора и передачи данных; ограничения международного научно-технологического сотрудничества и импорта, а также сложные процедуры и недостаточные стимулы для привлечения инвестиций в цифровизацию ТЭК.

Также в России пока "менее приоритетно" направление децентрализованного энергоснабжения и "зеленого" развития в электроэнергетике, с которыми во многих странах гармонизированы задачи цифровизации.