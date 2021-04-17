В СФ предложили наказывать за разрушение систем водоснабжения пятью годами лишения свободы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, которым предлагается ввести в УК РФ статью о разрушении, повреждении или приведении в негодное состояние систем водоснабжения и водоотведения, а также наказывать за это лишением свободы сроком до пяти лет. Документ, который в пятницу был направлен в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Действующей редакцией части 1 статьи 215.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. Проектом федерального закона предлагается дополнить указанный состав преступления соответствующими положениями о наказании за то же деяние, совершенное в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения", - говорится в документе.

Санкции данной статьи предполагают, в частности, штраф в размере до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, предлагается дополнить часть третью данной статьи. В случае принятия законопроекта она будет сформулирована таким образом: "Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, централизованных систем водоснабжения и водоотведения". Совершение данного преступления наказывается, в частности, штрафом в размере до полумиллиона рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

"Элементами указанных систем являются объекты повышенной опасности, их повреждение может спровоцировать масштабные аварии, нанести ущерб окружающей среде, санитарно-эпидемиологическому благополучию, жизни и здоровью людей. Повреждение объектов водоотведения, утечка из канализационных сетей сточных вод либо провокация выбросов в атмосферный воздух, содержащих в своем составе повышенную концентрацию загрязняющих веществ, могут повлечь причинение серьезного экологического вреда. Повреждение объектов водоснабжения, водопроводных сетей может лишить население жизненно важного ресурса", - подчеркивает Кутепов.

Также законопроектом вносятся изменения в статью 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем"), она дополняется новым квалифицирующим признаком - преступления в отношении элементов оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения.