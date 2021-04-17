Россияне в 2021 году сократили почти на четверть траты на бензин

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Общий объем расходов россиян на АЗС за I квартал 2021 года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 1 228 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"Аналитики полагают, что многие россияне в условиях все еще актуальной в начале 2021 года дистанционной работы пользовались личным транспортом менее активно, чем в прошлом году. Так, общий объем операций по картам банка по оплате услуг АЗС за три месяца 2021 года снизился на 21% относительно января - марта 2020 года. Одна операция по картам банка на услуги АЗС обошлась в среднем в 1 228 рублей", - отмечается исследовании.

В частности, в Москве средний чек на заправке составил 1 496 рублей, в Санкт-Петербурге - 1 505 рублей. Также в лидерах по покупкам на АЗС оказались Казань (средний чек - 1 193 рублей), Новосибирск (1 352 рублей) и Челябинск (1 086 рублей).

Траты на такси и общественный транспорт

Одновременно со снижением трат россиян на бензин вырос интерес к такси на фоне пандемии. Так, общий объем операций по оплате такси в I квартале 2021 года вырос на 11%, а средний чек составил 275 рублей. Среди лидеров по заказу такси, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где за одну поездку в среднем отдавали 265 рублей и 560 рублей соответственно, оказались Екатеринбург со средним чеком в 110 рублей, Челябинск (186 рублей) и Пермь (167 рублей).

Вместе с тем, по данным "Русского стандарта", в I квартале 2021 года на 23% упал общий объем операций по картам банка при оплате общественного транспорта. Средний чек одной покупки составил 139 рублей. "Многие россияне из-за пандемии перешли на удаленную работу. Видимо, на статистике сказалось то, что и в начале 2021 года они все еще продолжили сотрудничество с работодателем в таком формате и снизили частоту поездок в городском транспорте", - пояснили в банке.

Среди лидеров по количеству оплаченных поездок на общественном транспорте, помимо двух столиц, оказались Казань со средним чеком 43 рублей, Саратов (26 рублей) и Воронеж (33 рублей). В Москве в среднем на проездные билеты тратили 295 рублей, а в Санкт-Петербурге - 311 рублей.

В рамках исследования аналитики "Русского стандарта" изучили обезличенные данные о динамике операций, совершенных по всем картам банка в категории "транспорт" за I квартал 2021 года, а также I квартал 2020 года.