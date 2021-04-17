Боаоский форум вакцинировал более 2,3 тыс. сотрудников в целях эпидемической безопасности

БОАО /Китай/, 17 апреля. /ТАСС/. Организаторы Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ) в целях обеспечения эпидемической безопасности мероприятия провели масштабную вакцинацию сотрудников от коронавируса нового типа. Об этом заявил в субботу секретарь парткома компании COSCO Shipping Boao Хун Вэньсин.

"В соответствии с требованиями администрации провинции Хайнань <...> мы подготовились к проведению форума, приняв меры по противодействию пандемии, - рассказал журналистам руководитель дочернего подразделения Китайской компании океанских перевозок (COSCO Shipping), курирующего весь комплекс хозяйственных работ по обустройству АЭФБ-2021. - Более 2,3 тыс. членов нашего персонала и сотрудников, которые будут работать с гостями форума, прошли оба этапа вакцинации".

По словам секретаря парткома, за последние два года организаторы существенно усилили комплекс мер по предотвращению ЧП и обеспечению общественной безопасности, установив более эффективное оборудование и проведя подробный инструктаж работников. "При подготовке к форуму мы придерживались принципа "никаких ошибок, неточностей и изъянов, - отметил Хун Вэньсин. - Завершены все приготовления, необходимые для успешного проведения АЭФБ-2021".

Как он уточнил, для организации мероприятий на подобающем уровне COSCO Shipping Boao в прошлом году инвестировала порядка 400 млн юаней (около $62 млн) в строительные, ремонтные и прочие работы в парках, в помещениях конгресс-холла, в гранд-отеле и других строениях на острове Дунъюйдао, где располагается постоянная штаб-квартира секретариата АЭФБ и ежегодно весной проходят масштабные мероприятия.

Форум в Боао проводится регулярно с 2001 года и на этот раз отмечает свое 20-летие, в прошлом году он должен был состояться с 24 по 27 марта, однако из-за эпидемии коронавируса мероприятие решили не организовывать. АЭФБ называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. Правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина. На этот раз в форуме, который будет длиться четыре дня (с 18 по 21 апреля), примет участие около 2 тыс. человек (с учетом сотрудников и обслуживающего персонала - 4,1 тыс.).