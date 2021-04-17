Союз туриндустрии заявил, что убыток от ограничения рейсов в Турцию составил 5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17апреля. /ТАСС/. Потери российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Разные цифры называются [по потерям российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией] - от 5 млрд рублей и выше. Но здесь еще не учитывались транзитные пассажиры, которые через Стамбул летели", - сказал он.

Барзыкин выразил надежду, что эти потери компенсируются после 1 июня с восстановлением полноценного авиасообщения с Турцией. "Наша задача не только считать потери, но и вводить механизмы для того, что их минимизировать прежде всего для туристов и, конечно, туроператоров, потому что именно они определяют состояние на рынке. Надеемся, что правительство снова введет программу субсидирования и авиаперевозчиков, и туроператоров за вывоз россиян из-за границы, как это было в прошлом году", - добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе.