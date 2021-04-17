ФАС предложила расширить требования по согласованию сделок с правкомиссией

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила расширить требования о необходимости согласовывать сделки с правительственной комиссией по иностранным инвестициям, следует из проекта постановления правительства "О внесении изменений в положение о правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации". Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом вводятся обязательные требования о необходимости согласования правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом от 29.04.2008 №57 "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в пояснительной записке.

Так, предлагается согласовывать с правкомиссией заключение иностранными инвесторами концессионных соглашений в отношении объектов стратегических обществ, а также сделки иностранных инвесторов в отношении юридических лиц, осуществляющих стратегические виды деятельности, которые не являются хозяйственными обществами, в том числе товарищества, партнерства, производственные кооперативы, некоммерческие организации, имеющие на балансе основные производственные средства.

Кроме того, согласование с правительственной комиссией может быть необходимо для получения лицензий и (или) иных разрешительных документов на осуществление стратегических видов деятельности организацией, находящейся под контролем иностранного инвестора. Также под необходимость согласования подпадут сделки по установлению контроля над стратегическим обществом в связи с приобретением контролирующим лицом статуса иностранного инвестора при приобретении иностранного гражданства и выхода из гражданства РФ.

ФАС предлагает согласовывать получение прав на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании решения органа государственной власти, если при переходе такого права к компании, которая имеет стратегическое значение и находится под контролем иностранного инвестора, она может занимать доминирующее положение на рынке в границах рыбохозяйственного бассейна.

Сейчас предварительному согласованию с правительственной комиссией подлежат сделки, совершаемые иностранными инвесторами, в результате которых приобретается право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% акций российских компаний.