Власти Франции выделят €1 млрд пострадавшим от заморозков хозяйствам

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство Франции создает чрезвычайные фонд объемом в €1 млрд для компенсации фермерам ущерба, нанесенного частыми заморозками в этом году. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Жан Кастекс в ходе рабочей поездки на юго-запад страны.

"Государство принимает те меры, которые соответствуют масштабам нынешней катастрофы в агросекторе. Это чрезвычайная ситуация, в этой связи необходимы чрезвычайные по масштабу меры. Мы выделяем на компенсацию ущерба €1 млрд, этого требуют обстоятельства", - указал премьер. Трансляцию его выступления вели главные телеканалы республики.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди ранее в субботу в эфире радиостанции France Inter назвал последствия заморозков худшей катастрофой в сельском хозяйстве 21-го века. Непогода уничтожила посадки на сотнях тысяч гектаров земель, уточнил министр.

Заморозки наблюдаются во Франции с 6 апреля. Несколькими волнами они прошли практически по всем регионам страны. Это произошло в момент формирования почек и плодов на фруктовых деревьях, а также почек у виноградной лозы. Местами температура опускалась до минус шести градусов, в результате чего оказались неэффективными все используемые в таких ситуациях методы защиты - жжение соломы, применение теплодуйных вентиляторов, опрыскивание почек водой. В долине Роны погибло 80% плодов на фруктовых деревьях.