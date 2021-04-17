В Петербурге к 2025 году заменят около 500 трамваев и 400 троллейбусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Почти 500 трамваев и 400 троллейбусов планируется обновить в Санкт-Петербурге к 2025 году, сообщил в субботу губернатор Александр Беглов. Кроме того, в центре города запустят более 80 трамваев в ретростиле, но с современным оборудованием.

"До 2025 года предстоит обновить почти 500 трамваев и 400 троллейбусов. Одновременно с заменой подвижного состава будут усилены внутригородские трамвайные маршруты, обновлены парки трамваев, оборудование энергохозяйства и трамвайных путей. Это позволит улучшить транспортную доступность многих районов города", - привели слова Беглова в пресс-службе администрации губернатора.

Согласно программе обновления городского электротранспорта, разработанной "Горэлектротрансом" и одобренной губернатором, к весне 2024 года в Петербурге будет обновлено 255 трамвайных вагонов. К этому времени на улицы города выйдут 314 новых троллейбусов, из них 117 - с увеличенным автономным ходом, что позволит полнее охватить транспортным сообщением районы новостроек. Вместе с тем будет организовано 15 скоростных маршрутов до станций метро.

"По предложению ветеранов "Горэлектротранса" в центре города появятся 83 трамвая, исполненных в ретростиле, но с современными двигателями и оборудованием", - отметили в пресс-службе. Полное обновление парка подвижного состава трамваев и троллейбусов планируется осуществить к 2028 году. В Смольном пояснили, что главная цель этой работы - снизить число поездок на личном автотранспорте.

В субботу губернатор принял участие в первом маршрутном рейсе нового трамвая "Витязь-Ленинград". Это "первый в России инновационный вагон с алюминиевым корпусом, его серийный выпуск налажен в нашем городе", отметил Беглов. Такие трамваи придут на смену существующему подвижному составу. Название "Витязь-Ленинград" призвано сохранить память о подвиге трамвайщиков блокадного Ленинграда - трамвай был единственным пассажирским транспортом в осажденном городе, он вернулся на улицы города 15 апреля 1942 года и работал всю войну.

Беглов вместе с действующим кондуктором Трамвайного парка № 1 блокадником Валентином Кузьминским возложили цветы к памятнику "Блокадный трамвай" на проспекте Стачек.