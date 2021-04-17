Меняйло поручил разработать модель транспортной инфраструктуры Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 апреля. /ТАСС/. Модель транспортной инфраструктуры разработают во Владикавказе по поручению врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в субботу.

"Проработать вопрос создания в столице республики математической модели транспортной инфраструктуры - такое поручение дал временно исполняющий обязанности главы РСО-Алания Сергей Меняйло главе администрации Владикавказа Тамерлану Фарниеву и ответственным сотрудникам агентства развития", - говорится в сообщении.

По словам Меняйло, транспортная модель инфраструктуры разработана во многих крупных городах страны, таких, как Москва и Санкт-Петербург. Это позволит систематизировать пассажирские и грузовые перевозки, в том числе передвижение транзитного транспорта, придаст импульс комплексному развитию дорожной сети и придорожного сервиса. Такой подход поможет решить проблемы транспортной доступности всех населенных пунктов районов республики и города Владикавказа.

"У республики есть большой потенциал развития. В настоящее время она является преимущественно транзитной, но в ближайшей перспективе может стать логистическим хабом, поэтому мы должны планировать инфраструктуру минимум на 10 лет вперед", - сказал Меняйло.

За 2020 год количество грузового транспорта, проходящего через территорию Северной Осетии, увеличилось на 25%, а за последние пять лет - более чем в два раза. Этим обусловлена необходимость создания системы электронно-регулируемой очереди у МАПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе. Сергей Меняйло отметил, что электронная очередь должна подразумевать как платный, так и бесплатный проезд для легкового и грузового транспорта по желанию водителей.

Кроме того, в республике проходит конкурс по созданию единого облика объектов придорожного сервиса. Меняйло выразил принципиальную позицию в отношении предоставления иностранным инвесторам земельных участков под создание объектов вдоль автодорог и в рекреационных зонах - юридическое лицо должно быть зарегистрировано в республике и платить налоги в республиканский бюджет. А задачей органов власти, как подчеркнул врио главы, является создание благоприятных условий для ведения бизнеса. "Считаю важным, чтобы облик объектов придорожного сервиса гармонировал с нашей культурой, передавал национальный колорит", - отметил Меняйло.