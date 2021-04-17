Самолеты компании Red Wings будут постоянно базироваться в аэропорту Перми

ПЕРМЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Пермский аэропорт Большое Савино станет региональным хабом авиакомпании Red Wings. О договоренностях с авиакомпанией заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в субботу на заседании оргкомитета "Пермь-300".

"Мы формируем региональный хаб, у нас достигнута принципиальная договоренность с авиакомпанией Red Wings. За этот и следующий год будет постоянное базирование шести судов Sukhoi Superjet 100", - рассказал глава региона.

Планируется, что часть перевозок по туристическим направлениям будет субсидироваться, например Пермь - Мурманск и Пермь - Иркутск. Модернизация аэропортовой инфраструктуры направлена на развитие внутреннего туризма, пояснил Махонин.

Red Wings Airlines - российская авиакомпания, основанная в 1999 году. Компания выполняет полеты по более чем 160 регулярным и чартерным маршрутам, соединяя ключевые центры страны между собой и с востребованными курортами за ее пределами.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Общая площадь здания аэропорта - 30 тыс. кв. м. В настоящее время рассматривается вопрос о реконструкции взлетно-посадочной полосы, чтобы можно было принимать суда любого класса.