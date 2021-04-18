Вице-премьер Чехии допустил отказ от участия России в тендере на достройку АЭС

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Приписываемая спецслужбам РФ причастность к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии в 2014 году может негативно отразиться на привлечении российских компаний к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом заявил в субботу вечером журналистам вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.

"Происходящие события [установление причастности РФ к взрывам], конечно же, могут повлиять на тендер, - сказал он. - Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия".

Гавличек напомнил, что решение об иностранных компаниях, которые будут привлечены к тендеру, чешское правительство примет на основании информации, подготовленной спецслужбами по запросу МВД. Контрразведка и разведка страны уже длительное время настаивают на отстранении от конкурса российских компаний, которые, как утверждается, могут нести потенциальную угрозу национальной безопасности Чехии.

Кандидаты на участие в тендере

29 марта правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EDF и южнокорейскую KHNP.

Кабинет министров также решил, что конкурс будет объявлен после предстоящих 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату чешского парламента. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд). В участии в тендере в прошлом месяце было отказано китайской корпорации China General Nuclear Power, заявившей в начале 2018 года наряду с остальными компаниями о желании строить энергоблок.

Новый энергоблок

Государственное управление по ядерной безопасности Чехии в начале марта выдало компании - оператору АЭС "Дукованы" Spoleсnost Elektrаrna Dukovany II ("Сполечность электрарна Дукованы-2") разрешение на возведение нового энергоблока. Процесс подготовки документа длился пять лет. Разрешение было одобрено после изучения более чем 200 комплексных документов, анализ которых подтвердил целесообразность реализации проекта.

Сооружение энергоблока должно начаться не позднее 2029 года, а его ввод в испытательный режим чешские власти наметили на 2036 год. Он заменит на АЭС один из четырех действующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшимся предстоит работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

Помимо упомянутой АЭС, в республике работает станция "Темелин", находящаяся на юге. Оба объекта были построены с помощью СССР. Российская компания "ТВЭЛ" ("дочка" Росатома) обеспечивает их реакторы ядерным топливом.