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МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал обогащать уран до 60%

Президент Хасан Роухани заявил, что эту меру приняли в ответ на диверсию Израиля на ядерном объекте в Натанзе 11 апреля

ТАСС, 18 апреля. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу подтвердило, что Тегеран начал обогащать уран до уровня 60% на ядерном объекте в городе Натанз. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщило агентство Reuters.

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"Агентство сегодня подтвердило, что Иран начал производство UF6 [гексафторид урана], обогащенного до уровня 60% [изотопа] U-235, загружая UF6, обогащенный до 5% U-235, одновременно в два каскада центрифуг IR-4 и IR-6 на экспериментальном предприятии по обогащению ядерного топлива в Натанзе", - сообщили в МАГАТЭ.

При этом в оказавшемся в распоряжении Reuters конфиденциальном отчете организации уточняется, что "уровень обогащения UF6, произведенного на <...> объекте, составлял 55,3% U-235, как заявил агентству Иран". Сотрудники МАГАТЭ изучат образец обогащенного урана с предприятия в Натанзе, чтобы проверить, соответствуют ли эти сведения действительности.

В пятницу вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что власти страны в ночь на пятницу произвели 9 г обогащенного до 60% урана.

По словам иранского президента Хасана Роухани, эта мера принята в ответ на диверсию Израиля на ядерном объекте Натанзе, совершенную 11 апреля. Он отметил, что обогащение будет осуществляться в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаВзрыв на ядерном объекте в Натанзе
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