Ущерб сельскому хозяйству от водной блокады Крыма превысил 200 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Ущерб, который понес агропромышленный комплекс Крыма в результате водной блокады полуострова со стороны Украины, по предварительной оценке, превысил 200 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

"Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Крыма в результате прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу, по предварительной оценке, составляет 201,3 млрд рублей", - сказали в ведомстве.

Представитель министерства напомнил, что полуостров относится к зоне рискованного земледелия. Собственные ресурсы пресной воды в Крыму весьма малы, а из-за засушливого климата посевы нуждаются в искусственном орошении. План водопользования на 2014 год предполагал подачу 685,4 млн куб. м воды, в том числе из Северо-Крымского канала, что обеспечивало орошение на площади 141,4 тыс. га.

Блокирование канала существенно повлияло на урожайность, объем производства сельхозпродукции и доходность предприятий отрасли. "Из-за прекращения гарантированного орошения практически полностью из севооборота исключены влагозависимые культуры - кукуруза, рис, соя. Значительно сокращены объемы производства овощей открытого грунта", - отметили в министерстве.

Кроме того, значительные потери понесли рыбная отрасль и животноводство. Еще одним последствием водной блокады в министерстве назвали сокращение производства кормовых культур, в результате чего сократилось поголовье сельскохозяйственных животных.

О водной блокаде

Ранее власти Крыма сообщали, что подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами. В четверг председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Крыма и Севастополя доложить о ситуации с нарушением прав жителей полуострова из-за водной блокады со стороны Украины.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.