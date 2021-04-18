Генсек АЭФБ допустил, что темпы роста ВВП стран Азии в 2021 году превысят 6,5%

БОАО /Китай/, 18 апреля. /ТАСС/. Экономическое развитие азиатских стран восстанавливается от негативного влияния пандемии, в 2021 году темпы роста их ВВП могут превысить 6,5%. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ) Ли Баодун.

"Согласно нашим прогнозам, темпы роста ВВП Азии в 2021 году ускорятся и превысят 6,5%. Это объективный показатель", - сказал он на пресс-конференции, открывающей мероприятие, со ссылкой на данные АЭФБ.

По словам генсека, этот ключевой показатель свидетельствует о позитивных изменениях и положительных тенденциях развития международной экономики в постпандемийную эпоху. "Думаю, это хороший знак для продвижения китайской инициативы "Один пояс - один путь", программы развития Ассоциации государств Юго-Восточной Азии до 2025 года и концепции Евразийского экономического союза [о сопряжении потенциала государств Европы и Азии]", - добавил Ли Баодун.

В этом году Боаоский форум, который называют Восточным Давосом, проходит с 18 по 21 апреля. Ожидается, что в нем примут участие в очном формате свыше 2 тыс. гостей из более 60 стран.