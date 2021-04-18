Свыше 8,5 млрд рублей направят на строительство водноспортивного комплекса в Екатеринбурге

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 9,6 млрд рублей Свердловской области на софинансирование строительства спортивных объектов для Всемирной летней универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Из них более 8,5 млрд рублей будет направлено на строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге, сообщается на сайте кабмина.

"Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021-2023 годы. Из них более 8,5 млрд рублей пойдет на строительство Дворца водных видов спорта, остальные - на строительство Центра художественной и эстетической гимнастики", - говорится в сообщение.

Вопрос о распределении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 апреля.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.