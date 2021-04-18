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Биткойн снизился более чем на 11%

Стоимость криптовалюты достигла $54,510 тыс.
© AP Photo/Ahn Young-joon

ТАСС, 18 апреля. Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 11,43%, достигая отметки в $54,510 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk.

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К 12:41 мск курс биткойна замедлил падение и находился на уровне $54,919 тыс. за штуку (-11,22%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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