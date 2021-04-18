В Чехии назвали маловероятным участие Росатома в тендере на достройку АЭС "Дукованы"

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Участие российской госкорпорации "Росатом" в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии представляется маловероятным. Об этом заявил в воскресенье вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек, слова которого привело Чешское телевидение.

"Участие Росатома в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" представляется маловероятным", - отметил Гавличек.

Чешское правительство, по его словам, вряд ли пригласит Росатом к участию в тендере после выяснения обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии в 2014 году, к которому, как утверждают власти республики, причастны российские спецслужбы. Соответствующее решение кабмина ожидается в ближайшие дни.

Гавличек в субботу сказал, что инцидент в Врбетице негативно отразится на привлечении российских компаний к тендеру. "Происходящие события (установление причастности РФ к взрыву - прим. ТАСС), конечно же, могут повлиять на тендер, - сказал он. - Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия".

Кандидаты на участие в тендере

29 марта правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EDF и южнокорейскую KHNP.

Кабинет министров также решил, что конкурс будет объявлен после предстоящих 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату чешского парламента. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд). В участии в тендере в прошлом месяце было отказано китайской корпорации China General Nuclear Power, заявившей в начале 2018 года наряду с остальными компаниями о желании строить энергоблок.

Новый энергоблок

Государственное управление по ядерной безопасности Чехии в начале марта выдало компании - оператору АЭС "Дукованы" Spoleсnost Elektrаrna Dukovany II разрешение на возведение нового энергоблока. Процесс подготовки документа длился пять лет. Разрешение было одобрено после изучения более чем 200 комплексных документов, анализ которых подтвердил целесообразность реализации проекта.

Сооружение энергоблока должно начаться не позднее 2029 года, а его ввод в испытательный режим чешские власти наметили на 2036 год. Он заменит на АЭС один из четырех действующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшимся предстоит работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

Помимо упомянутой АЭС, в республике работает станция "Темелин", находящаяся на юге. Оба объекта были построены с помощью СССР. Российская компания ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома) обеспечивает их реакторы ядерным топливом.