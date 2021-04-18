Премьер Чехии считает, что Росатом не допустят к тендеру на достройку АЭС "Дукованы"

ПРАГА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что правительство не допустит российскую госкорпорацию "Росатом" к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики. Об этом политик заявил в воскресенье Чешскому телевидению .

"Я думаю, что [Росатом к тендеру] не должен быть допущен, - сказал Бабиш. - Предполагаю, что правительство так это и решит".

Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек ранее в воскресенье выразил такое же мнение, увязав его с выяснением обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году. Как утверждают власти республики, к взрыву причастны российские спецслужбы.

29 марта правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере Росатом, американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EDF и южнокорейскую KHNP. Конкурс будет объявлен после выборов в нижнюю палату чешского парламента 8-9 октября. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд).

Сооружение энергоблока должно начаться не позднее 2029 года, а его ввод в испытательный режим намечен на 2036 год. Он заменит на АЭС один из четырех действующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Станция обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.