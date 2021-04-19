Bloomberg: сокращение запасов нефти может привести к росту ее стоимости до $74 за баррель

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Запасы нефти, скопившиеся в хранилищах по всему миру за время пандемии, практически иссякли, что может вызвать рост стоимости углеводородов во второй половине текущего года. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

По его информации, в феврале запасы нефти в развитых экономиках мира на 57 млн баррелей превышали средние данные по этому показателю за 2015-2019 годы. При этом еще в июле 2020 года избыточные запасы нефти были почти в пять раз выше - 249 млн баррелей. Как указывает Bloomberg, за последние месяцы запасы сократились еще сильнее на фоне увеличения спроса.

По его сведениям, наибольшие запасы нефти сохраняются в данный момент в Китае, а американские запасы углеводородов практически вернулись на уровень, наблюдавшийся до пандемии, и составляли в феврале 1,28 млрд баррелей. На Восточном побережье США, отмечает агентство, запасы нефти на прошлой неделе достигли 30-летнего минимума. При этом за последние две недели на 27%, до 50,7 млн баррелей, сократились запасы нефти, хранящиеся в танкерах.

Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE в пятницу выросла и составляла $67,08 за баррель. Как отмечает Bloomberg, на фоне прогнозируемого сокращения запасов нефти во второй половине 2021 года стоимость нефти может вырасти до $74 за баррель.

Договоренности ОПЕК+

Нефтеэкспортеры на встрече 1 апреля решили вопреки ожиданиям нарастить добычу нефти с мая этого года. Страны ОПЕК + увеличат производство нефти на 350 тыс. б/с, в июне еще на 350 тыс. б/с, а в июле еще на 450 тыс. б/с. То есть решение было принято сразу на три месяца.

Страны ОПЕК+, на которые приходится более 40% производимой в мире нефти, с начала 2021 года собираются на консультации каждый месяц, чтобы устанавливать уровни добычи на короткую перспективу. Такой подход дает им больше гибкости в условиях хрупкого восстановления спроса.