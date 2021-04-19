Первые полеты на Северный полюс через Таймыр могут начаться в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Первые полеты туристов на Северный полюс через Таймыр на севере Красноярского края могут начаться уже в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил глава Таймырского района Евгений Вершинин.

Сейчас традиционно туристы добираются на Северный полюс через островной архипелаг Шпицберген (норвежская провинция Свальбард), откуда самолетом Ан-74 летят до ледовой базы "Барнео" и далее вертолетом Ми-8 до Северного полюса.

"Все в работе. РГО (Русское географическое общество), экспедиционный корпус прорабатывает [вопрос организации полетов]. Большая гостиница "Заполярье" в Хатанге, ее уже выкупили, проводят сейчас ремонт. Прорабатываем вопрос строительства рядом визит-центра <…>. Я думаю, 2022 год - первый полет транзитом через Хатангу реально совершить", - сказал Вершинин, добавив, что сейчас идут работы по модернизации аэропорта в Хатанге. По его словам, уже в этом году в аэропорту планируется строительство нового здания аэровокзала.

Ранее губернатор края Александр Усс на заседании попечительского совета Красноярского краевого отделения Русского географического общества на Красноярском экономическом форуме, проходившем 12-16 апреля, предложил крупному бизнесу принять участие в возрождении туристических полетов на Северный полюс через поселок Хатанга в Красноярском крае.