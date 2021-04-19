Кабмин утвердил директивы по цифровой трансформации госкомпаний

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний, об этом ТАСС сообщили в понедельник в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что директивы, разработанные Минцифры РФ, направлены на поддержание национального суверенитета за счет внедрения российских цифровых решений и на стимулирование импортозамещения.

"Среди госкомпаний есть как абсолютные лидеры по цифровой трансформации, так и те, кто пока не выделяет это направление в качестве приоритетного. Задача директив - масштабировать и структурировать деятельность по цифровизации и импортозамещению, не только контролируя компании, но и помогая им методическими рекомендациями, экспертизой и финансовыми инструментами", - пояснил Чернышенко.

Планируется, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%.

Уточняется, что стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть разработаны или актуализированы до 1 сентября 2021 года, а затем согласованы с отраслевыми министерствами и Минцифры России. В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую трансформацию.

"Директивы и методрекомендации - инструменты, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в проекте "Цифровые технологии" предусмотрены финансовые меры поддержки внедрения российских решений в рамках реализации цифровых стратегий, позволяющие до 2024 года поддержать проекты на общую сумму более 100 млрд рублей: льготное кредитование со ставкой от 1% до 5% и лизинг", - рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

Что еще известно о директивах по цифровой трансформации госкомпаний

Стратегические документы должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 году этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО.

На первом этапе директивы будут распространяться на государственные компании из утвержденного правительством перечня.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, представителям Российской Федерации в советах директоров госкомпаний необходимо в десятидневный срок инициировать проведение заседаний советов директоров для обсуждения разработки или актуализации существующих стратегий цифровой трансформации до 2024 года. Стратегии должны быть приведены в соответствие с методическими рекомендациями, подготовленными Минцифры и ранее одобренными на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством Чернышенко.

Методические рекомендации помогают провести оценку текущего уровня цифровизации, задать целевое видение и ключевые показатели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, а также сформировать дорожные карты.

Ранее рекомендации прошли апробацию в таких крупных российских компаниях, как "Почта России", РЖД, "Аэрофлот", "Алроса", "Газпром нефть".