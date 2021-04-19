Власти Москвы протестируют ИИ при рассмотрении заявок бизнеса на субсидии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы до конца апреля протестируют технологии искусственного интеллекта (ИИ) при рассмотрении заявок бизнеса на одну из субсидий для малого бизнеса, а в случае положительного опыта распространят механизм на все виды столичной субсидиарной поддержки предпринимателей. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

"Мы делаем ставку не только на содержание субсидий для бизнеса, но и на саму процедуру рассмотрения, поскольку в этой части к нам бывают некоторые нарекания. Мы долго проводили работу над ошибками и поняли, что лучший вариант - не привлекать дополнительных сотрудников, а уходить в цифру. Поэтому уже сейчас почти все процедуры перевели в режим онлайн - от подачи до рассмотрения. Кроме того, до конца апреля тестируем технологии ИИ на одной из субсидий - по компенсации затрат на покупку оборудования. Если тестирование окажется успешным, будем смотреть на возможность распространения механизма на остальные субсидии", - сказал он.

Фурсин пояснил, что искусственный интеллект сканирует документы, которые предприниматели направляют для оформления субсидии, выделяет красным цветом ошибки. "Например, где-то печать не поставлена, где-то ИНН не сходится", - пояснил Фурсин, уточнив, что "подсказки" искусственного интеллекта имеют исключительно уведомительный характер, но благодаря им бизнесмены могут оперативно исправить недочеты, при которых заявка не рассматривается и возвращается.

"Мы понимаем, что количество заявок [на субсидии] может кратно превысить те показатели, которые были в прошлом году. И обработать их, обеспечив помощью каждого предпринимателя, можно только через внедрение цифровых технологий", - заключил глава департамента.

Он признался, что мечтает создать такую систему, при которой получить поддержку можно будет "в один клик с помощью смартфона или другого гаджета, не выходя из офиса". "Кстати, у сотрудников департамента стоит задача на 2021 год - увеличить число "онлайна" при подаче и рассмотрении заявок до 95%", - добавил собеседник агентства.