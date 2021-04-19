Число самозанятых в Москве до конца года сравняется с количеством субъектов МСП

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Количество самозанятых в Москве до конца 2021 года, как ожидается, сравняется с числом столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

"В городе уже зарегистрировано более 580 тыс. самозанятых, а предпринимателей из единого реестра субъектов МСП - 750 тыс. До конца года, я думаю, они будут наравне", - сказал он.

При этом в Совете предпринимателей Москвы "пока не охвачен сектор самозанятых": он не сформировался во время заявочной кампании в этот новый совещательно-консультационный орган. Планируется, что самозанятые граждане будут интегрированы в совет. "Это может быть отдельная рабочая группа по вопросам самозанятых, или они войдут в действующие группы по профильным сферам деятельности", - пояснил Фурсин.

Совет предпринимателей Москвы был создан 30 марта, в нем сформирована 21 рабочая группа. В эти группы путем голосования бизнес-сообщества вошли 128 предпринимателей из разных отраслей экономики - торговли, туризма, общественного питания, промышленности, креативных индустрий, современных технологий и других.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.