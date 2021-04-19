Совет предпринимателей Москвы оценит эффективность столичных мер поддержки

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новый совещательно-консультационный орган - Совет предпринимателей Москвы - займется оценкой эффективности столичных мер поддержки, которые могут быть скорректированы, дополнены или отменены. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель совета, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Совет предпринимателей Москвы был создан 30 марта, в нем сформирована 21 рабочая группа. В эти группы путем голосования бизнес-сообщества вошли 128 предпринимателей из разных отраслей экономики - торговли, туризма, общественного питания, промышленности, креативных индустрий, современных технологий и других.

"Сейчас в столице действует достаточно большое количество мер, часть из них приняты в режиме "быстрого бега". Нужно охладить голову и проанализировать эффективность этих мер. Это станет задачей участников совета. Они должны будут изучить зарубежный опыт, практики других регионов России и во взаимодействии с другими представителями индустрий, интересы которых они представляют в совете, принять решение о корректировке, дополнении или отмене тех или иных мер поддержки", - сказал Фурсин. Он отметил, что подобные решения будут приниматься посредством голосования в профильных рабочих группах.

"Очень важно, чтобы решения были основаны на голосе предпринимателей. Чтобы никто не сказал, что эти инициативы приняли городские власти, но они недостаточно эффективны", - подчеркнул Фурсин.

Другие задачи совета

Другими задачами членов Совета предпринимателей Москвы станет утверждение перечня мероприятий для бизнеса, затраты на участие в которых компенсирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Речь идет о выставках, форумах, фестивалях, ярмарках, конкурсах в России и за рубежом, на площадках которых бизнес занимается продвижением своих товаров, работ и услуг.

Также они будут определять перечень интернет-площадок, в том числе маркеплейсов, по которым власти Москвы компенсируют затраты бизнесу на комиссию при продвижении товаров. Сейчас компенсируются затраты на комиссию 35 маркетплейсов.

Кроме того, члены совета будут утверждать победителей ежегодной премии "Прорыв года" - главной премии правительства Москвы для предпринимателей, которая проводится в целях поддержки малого и среднего бизнеса столицы.

Помимо этого, участники рабочих групп должны заниматься информированием представителей бизнеса из своих отраслей о действующих мерах поддержки в городе.

Как уточнил Фурсин, это "обязательная программа минимум", которая прописана в должностных инструкциях членов совета.

Совет предпринимателей работает при департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы и городском штабе по защите бизнеса, который является коллегиальным рабочим органом правительства Москвы.