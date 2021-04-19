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Глава МИД Украины на форуме в Боао предложил инвесторам Азии проекты водородной энергетики

Эти вложения позднее могут принести огромную прибыль, отметил Дмитрий Кулеба

БОАО /Китай/, 19 апреля. /ТАСС/. Украина предлагает азиатским инвесторам проекты в сфере водородной энергетики, которые "могут принести огромную прибыль". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении к участникам Азиатского экономического форума в Боао, проходящего на острове Хайнань.

"Эти инвестиции позднее могут принести огромную прибыль, - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины. - Мы уделили приоритетное внимание <…> альтернативным источникам энергии, таким как "зеленый" водород".

По словам Кулебы, Евросоюз считает Украину "приоритетным партнером по поставкам этого нового энергоносителя". "Именно поэтому мы сейчас активно развиваем соответствующую инфраструктуру", - добавил он.

Министр указал на "огромные возможности" для инвесторов и подрядчиков, заинтересованных в украинских проектах в секторе водородного топлива. "Инвесторов Азии может крайне заинтересовать и наша национальная программа приватизации", - сказал Кулеба.

"Украина готова внести вклад в глобальное восстановление после пандемии, развивать взаимовыгодные и надежные проекты, цепочки поставок", - подытожил дипломат.

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УкраинаКитайХайнаньКулеба, Дмитрий Иванович
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