Электрический седан Audi A7L представили на автосалоне в Шанхае

ШАНХАЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Немецкий автопроизводитель Audi представил на открывшейся в понедельник 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2021) мировую премьеру - электрический полноприводный седан с расширенной колесной базой A7L. Как сообщили в ходе презентации на стенде компании, поступление в продажу новой модели планируется на 2022 год.

Салон представленного на стенде Audi образца отделан премиальной кожей светло-коричневого цвета. На приборной панели имеются два дисплея 10,1 дюйма и 8,6 дюймов для управления умными системами автомобиля. Производитель, согласно предварительным данным, планирует предлагать покупателям семь различных вариантов окраски кузова. Внешне автомобиль выглядит представительным, его колесная база расширена до 3 026 мм, а общая длина кузова составляет 5 076 мм.

Электромобиль оснащен аккумулятором 48V mHEV. Дальность хода на полной зарядке пока не указывается. Как пояснили ТАСС на стенде компании, соответствующий показатель будет известен позже - после проведения всех эксплуатационных испытаний.

Этот премиальный полноприводный седан оснащен системой поворота не только передней, но и задней пары колес, что позволяет сделать автомобиль более мобильным при маневрах. Динамика разгона данной модели составляет 5,5 секунды до 100 км/ч. Установленные внутри системы связи, безопасности и электронные помощники работают со стандартом 5G. Мобильное приложение позволяет получить удаленный доступ ко многим системам автомобиля со смартфона.

В рамках кампании по продвижению данного электромобиля на китайском рынке автопроизводитель планирует открыть в 80 городах страны порядка 200 презентационных центров, первый из которых разместится в Шанхае.

Шанхайский автосалон

Организаторами автосалона выступают Китайская ассоциация автопроизводителей, Шанхайский комитет содействия международной торговли и Китайский комитет содействия международной торговли.

С 19 по 20 апреля Auto Shanghai 2021 будет работать только для китайских и зарубежных журналистов, которым, чтобы попасть на площадку необходимо получить отрицательный тест на коронавирус. 21-23 апреля на автосалоне соберутся покупатели, а в остальные дни до 28 апреля выставка будет доступна для широкой общественности.

Общая площадь экспозиции, которая поделена на 12 крытых выставочных павильонов, составляет порядка 360 тыс. кв. м. Девять павильонов отведены под пассажирские автомобили, а в остальных разместились поставщики технологических решений и комплектующих. Участие в выставке принимают около 1 тыс. предприятий со всего мира. Auto Shanghai 2021 станет первым крупным международным автомобильным салоном, который проводится в нормальном режиме с начала пандемии.