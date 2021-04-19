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Пандемия COVID-19
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В Турции одобрили производство "Спутника V"

По словам члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза, в стране провели испытания на этапе производства вакцины

АНКАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник газета Yeni Şafak со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза.

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"В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение", - приводит издание его слова.

Кайыпмаз также выступил с утверждением, что стоимость производства одной дозы "Спутника V" составит около $10. "Это эквивалентно стоимости [китайской] вакцины "Синовак", поставляемой из Китая за $10-11. Несмотря на то, что их стоимость сопоставима, производство [вакцины] внутри страны устранит внешнюю зависимость", - считает эксперт.

ТАСС не располагает официальным комментарием Министерства здравоохранения Турции.

23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве "Спутника V" в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии. 25 января председатель совета директоров турецкого производителя фармацевтической продукции VisCoran Ilac Sanayii A. S. Озтюрк Оран в интервью агентству Demiroren заявил, что его компания готова производить миллионы доз "Спутника V" после завершения процесса передачи технологий между двумя странами.

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ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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