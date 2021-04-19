Завод по производству крахмала планируется открыть в Чувашии в ближайшие два года

ТАСС, 19 апреля. Производство крахмала мощностью не менее 45 тыс. тонн в час и стоимостью порядка €30 млн планируется создать в Чувашии через два года. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

"Чтобы запустить завод потребуется 1,5-2 года. Завод с оборудованием стоит около €30 млн. Это если мы говорим про объем 45 тонн в час. Если в два раза увеличим мощность, то это будет дороже", - сказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что проект обсудили в полпредстве Чувашии при президенте РФ вместе с полномочным представителем республики Петром Чекмаревым и руководителями картофелеводческих хозяйств республики. "Кроме этого, вместе с нами участвовал во встрече президент ассоциации "Союзкрахмал" Олег Радин. Он тоже отметил востребованность качественного картофельного крахмала на мировом и отечественном рынке", - добавил Артамонов.

По его словам, проект будет реализован в одном из картофелеводческих районов республики. "Если инвестору будет нужна железная дорога - это территория опережающего социально-экономического развития в Канаше. Еще один вариант - агропарк в Батыревском районе. Можно также создать производство в Комсомольском районе, где будет проходить трасса М-12. С инвестором будем проговаривать и предлагать разные варианты", - пояснил министр.

Артамонов также отметил, что предварительно инвестор для реализации проекта есть. "Мы тоже встречу с ним провели. Наша задача понять рынок, понять цены", - сказал министр.

Для производства крахмала потребуются специальные технические сорта картофеля. "Нам нужны семена с высоким содержанием крахмала. <…> В ближайшее время мы планируем более тщательно изучить представленный проект, проработать все вопросы его реализации применительно к нашим условиям. Мы думаем, что полноценная реализация проекта позволит вывести картофелеводство нашей республики на качественно новый уровень", - сказал Артамонов.