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Володин прогнозирует новые санкции против промышленности и ТЭК России

Председатель Госдумы считает, что ограничения введут "с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в отношении РФ могут быть введены новые санкции в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса.

"Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране", - написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале.

По его мнению, удары будут направлены на "промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации". "Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям (в нарушении прав человека в РФ - прим. ТАСС), - отметил Володин. - И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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