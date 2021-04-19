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Крупнейший производитель полупроводников Renesas восстановит производство в мае

На долю японской компании приходилось 17% мирового рынка микросхем. Произошедший в марте пожар на предприятии усугубил дефицит полупроводников, возникший из-за перевода мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Японская компания Renesas Electronics, считающаяся одним из мировых лидеров производства полупроводников, намерена в мае восстановить выпуск своей продукции на главном заводе, который пострадал из-за крупного пожара. Об этом в понедельник на пресс-конференции в формате онлайн заявил глава компании Хидэтоси Сибата.

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"Производительность нашего завода в префектуре Ибараки должна достичь 100% в течение мая. В апреле мы закупим нужное оборудование взамен поврежденного при пожаре", - сказал он.

Японские автоконцерны столкнулись с нехваткой полупроводников в начале текущего года. Она связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок, для которого также требуются дополнительные объемы полупроводников.

Проблема усугубилась из-за возникшего в марте пожара на заводе Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем. Аналитики Nomura Securities считают, что по этой причине мировое производство автомобилей может в апреле - июне сократиться примерно на 7%, или на 1,6 млн. При этом производство машин японскими компаниями упадет на 1,2 млн.

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